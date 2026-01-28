PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Exhibitionistische Handlungen

Aalen (ots)

Braunsbach: Verkehrsunfall

Am Dienstagabend gegen 22:50 Uhr befuhr ein 35-jähriger Ford-Fahrer die L1045 von Braunsbach in Richtung Steinkirchen. Beim Abbiegen auf die K2548 rollte ein Stein vom Abhang rechts neben der Fahrbahn und blieb auf der Straße liegen´. Der 35-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr über den Stein. Dabei wurde er leicht verletzt. Zudem entstand am Ford ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Crailsheim: Exhibitionistische Handlungen

Am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr soll ein Mann auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Hofwiesenstraße mehrfach an seinem Geschlechtsteil herumgefummelt haben. Der Mann wurde als etwa 30 Jahre als mit einem längeren Bart, einer schwarzen Kapuzenjacke und einer dunklen Basecap beschrieben. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

