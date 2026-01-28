PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Leichenhalle

Aalen (ots)

Fichtenberg: Einbruch in Leichenhalle

Zwei Diebe verschafften sich zwischen Montag 01 Uhr und Dienstag 03 Uhr Zutritt zu einer Leichenhalle in Fichtenberg und entwendeten aus dieser einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

