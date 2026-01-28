POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Leichenhalle

Aalen (ots) - Braunsbach: Verkehrsunfall Am Dienstagabend gegen 22:50 Uhr befuhr ein 35-jähriger Ford-Fahrer die L1045 von Braunsbach in Richtung Steinkirchen. Beim Abbiegen auf die K2548 rollte ein Stein vom Abhang rechts neben der Fahrbahn und blieb auf der Straße liegen´. Der 35-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr über den Stein. Dabei wurde ...

