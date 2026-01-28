POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Leichenhalle
Aalen (ots)
Fichtenberg: Einbruch in Leichenhalle
Zwei Diebe verschafften sich zwischen Montag 01 Uhr und Dienstag 03 Uhr Zutritt zu einer Leichenhalle in Fichtenberg und entwendeten aus dieser einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Zeugenhinweise.
