Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Von Pkw erfasst - Straßenverkehrsgefährdung - LKW platzt Reifen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch

Ein Einbrecher verschaffte sich zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 16 Uhr, unerlaubt Zutritt zu den Kellerräumen eines Wohnhauses in der Kantstraße. Daraus entwendete er mehrere hochwertige Elektrogeräte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Kind von Pkw erfasst

Ein 11-jähriges Mädchen wurde am Dienstag von einem Auto erfasst und verletzt. Das Kind lief gegen 18 Uhr zwischen der Kreuzung Walkstraße und dem Kreisverkehr auf die Alte Heidenheimer Straße. Ein 34-jähriger Fahrer eines BDY, welcher die Alte Heidenheimer Straße in Richtung Hegelstraße befuhr, erfasste die 11-Jährige. Das Kind wurde anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

Neresheim: Pkw beim Überholen erfasst

Am Dienstag befuhr ein 58-jähriger Ford-Fahrer, gegen 16:30 Uhr, die Nördlinger Straße von Neresheim nach Ohmenheim. An der Einmündung Nördlinger Straße/Am Klosterblick wollte er einen vor ihm fahrenden Daimler eines 57-Jährigen überholen. Hierbei übersah er, dass der Daimler-Fahrer nach links in die Straße "Am Klosterblick" abbog. Infolgedessen kam es zur Kollision. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Ein 63-jähriger VW-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 12:30 Uhr, die Dr.-Adolf-Schneider-Straße. Als er nach links in einen Parkplatz eines dortigen Einkaufcenters abbiegen wollte, kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 45-Jährigen. Durch die Kollision entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Neuler: Straßenverkehrsgefährdung

Nachdem eine 57-jährige VW-Fahrerin, am Dienstag gegen 14:35 Uhr, durch eine unsichere Fahrweise auf dem Streckenabschnitt zwischen Leinenfirst und der Abzweigung zur K 3233 aufgefallen war, sucht die Polizei nach Verkehrsteilnehmern, die gefährdet wurden. Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden auf den VW aufgrund der unsicheren Fahrweise aufmerksam und informierten die Polizei. Während der Fahrt geriet die 57-Jährige mehrfach mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer musste demnach stark abbremsen und bis zur äußeren Fahrbahnbegrenzung ausweichen um eine Kollision zu verhindern. Die Frau wurde anschließend durch die hinzugerufenen Polizeibeamten kontrolliert. Hierbei wurde von der Fahrerin Müdigkeit als Grund für ihre unsichere Fahrweise genannt. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben oder ebenfalls gefährdet wurden, insbesondere der Fahrzeugführer, der an den Straßenrand ausweichen musste, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Person von PKW erfasst

Am Dienstag um 15:40 Uhr befuhr ein 56-jähriger Lenker eines VW Crafter die Vogelhofstraße in Richtung Lorcher Straße. Hierbei musste er an einem haltenden Müllfahrzeug vorbeifahren. Während der Vorbeifahrt übersah er einen Mitarbeiter, welcher die Mülltonnen leerte und stieß diesen zu Boden, so dass sich der 35-Jährige leicht verletzte.

Westhausen: LKW platzt Reifen

Am Dienstag um 18:40 Uhr befuhr ein 34-jähriger Lenker eines Scania Sattelzuges die BAB7 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Westhausen platzte plötzlich der linke vordere Reifen an der Zugmaschine. Hierdurch kam das Gespann nach links und drückte einen auf der linken Fahrspur fahrenden Audi A6 in die Mittelleitplanke. Durch den Unfall wurden Fahrzeugteile auf die Gegenfahrspur geschleudert, wodurch ein dort fahrender VW Golf beschädigt wurde. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 53.000 Euro entstand, wurde ein Beifahrer im Audi leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell