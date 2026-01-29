PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall zwischen Sattelzug und Linienbus

Aalen (ots)

Ostalbkreis-Gschwend: Unfall zwischen Sattelzug und Linienbus

Gegen 6.45 Uhr ereignete sich auf der L1080 zwischen Frickenhofen und Rotenhar ein Unfall, aufgrund dessen die Landesstraße für mehrere Stunden vollgesperrt bleibt. Zur Unfallzeit befuhr der 29 Jahre alte Fahrer eines Sattelzuges die Strecke in Richtung Rotenhar. Bei winterlichen Verhältnissen geriet er ins Schleudern, wobei im weiteren Verlauf der Auflieger gegen einen entgegenkommenden Linienbus prallte. Dessen 70 Jahre alter Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Im Bus befanden sich fünf Kinder, die vom Rettungsdienst samt Notärzten untersucht wurden und unverletzt blieben. Der Streckenabschnitt bleibt bis auf Weiteres vollgesperrt. Die Straßenmeisterei hat eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Die Bergung der Fahrzeuge steht noch aus. Neben zwei Streifenbesatzungen der Polizei befand sich der Rettungsdienst mit zwei Notärzten und insgesamt 6 Fahrzeugen im Einsatz. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

