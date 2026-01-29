PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Kirche mit Farbe beschmiert - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Kirche mit Farbe beschmiert

Zwischen Sonntagvormittag und Dienstagvormittag wurde die Fassade der Stadtkirche St. Bernhard in der Kirchstraße mit Farbe beschmiert. Zudem wurde die Fassade durch zwei Eier beschmutzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Aspach: Auffahrunfall

Am Donnerstag kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Auffahrunfall an der Krähenbachkreuzung der B328. Eine 22-jährige Opel-Fahrerin übersah einen Citroen, der an der Ampel hielt und fuhr aus Unachtsamkeit auf. Verletzt wurde niemand. Am Opel entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Citroen wurde in Höhe von etwa 3.500 Euro beschädigt.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Donnerstag, gegen 07:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mercedes, der im Stöhrerweg geparkt war. Vermutlich beim Vorbeifahren streifte der unbekannte Unfallverursacher den Mercedes und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

