POL-PB: Einbruch am Nachmittag: Zeugen gesucht

Hövelhof (ots)

(md) Unbekannte brachen am Samstag, 10. Januar, zwischen 12:30 Uhr und 19:15 Uhr in ein Einfamilienhaus am Rotheweg in Hövelhof ein und flohen in unbekannte Richtung.

Der Einbruch fiel den Bewohnern nach ihrer Rückkehr auf und sie alarmierten die Polizei. Der oder die Täter hatten die Stundenweise Abwesenheit der Bewohner genutzt und waren über die Terrasse ins Haus gelang. Hier durchwühlten sie alle Räume, bevor sie unbekannte Richtung flohen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Eine kompetente Sicherheitsberatung in Sachen Einbruchschutz bietet das zuständige Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn. Diese Beratung ist in allen Fällen kostenlos. Informationen und Kontakte auf der Website: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-1

