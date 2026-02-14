PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem VfL Osnabrück

Rostock (ots)

Am heutigen Sonnabend fand im Rostocker Ostseestadion die Drittligabegegnung zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem VfL Osnabrück statt. Die Partie wurde vor rund 17.500 Zuschauern ausgetragen und war im Vorfeld als Problemspiel eingestuft worden.

Die An- und Abreise der etwa 650 Gästefans aus Osnabrück verlief ohne Vorkommnisse.

Im Zusammenhang mit den Einlasskontrollen des Ordnungsdienstes leitete die Polizei insgesamt drei Strafverfahren gegen Stadionbesucher ein. Gegen die Beschuldigten wurden Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Hausfriedensbruchs sowie eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Im Anschluss an die Partie kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Mitarbeiter des Ordnungsdienstes sowie einem Heimfan. In diesem Zusammenhang nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen einfacher Körperverletzung auf.

Die vorliegende Pressemitteilung basiert auf den um 18:00 Uhr vorliegenden Erkenntnissen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

