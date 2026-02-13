Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Toter in alter Ziegelei aufgefunden - Kriminalpolizei ermittelt

Hagenow (ots)

Die Leiche eines Mannes hat die Polizei heute Mittag nach einem Bürgerhinweis in Hagenow aufgefunden.

Ob es sich bei dem Toten um den seit Anfang Februar vermissten 45-Jährigen aus Hagenow handelt, kann noch nicht abschließend gesagt werden.

Die eindeutige Identifizierung sowie die Klärung der konkreten Todesumstände sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

