PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: B321 in Warsow nach Unfall voll gesperrt

Warsow (LK LuP) (ots)

Am heutigen Freitagvormittag ist es auf der B321 in Warsow zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Bundesstraße ist derzeit voll gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 20-jährige Fahrer eines PKW innerhalb der Ortschaft aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden LKW. Der PKW-Fahrer musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum nach Schwerin gebracht.

Der 50-jährige Fahrer des LKW erlitt einen Schock und wurde vor Ort medizinisch betreut.

Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf etwa 30.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger der DEKRA zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Die Vollsperrung dauert derzeit an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 04:07

    POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A 24

    Ludwigslust (ots) - Auf der Bundesautobahn 24 ereignete sich am 13.02.26 gegen 01:00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Sukow und Parchim in Fahrtrichtung Hamburg ein tödlicher Verkehrsunfall bei dem ein 40-jähriger PKW-Fahrer verstarb. Die genaue Unfallursache ist gegenwärtig noch unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der PKW-Fahrer auf einen vorrausfahrenden LKW auf. Dabei wurde der PKW-Fahrer so schwer verletzt, ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 14:15

    POL-HRO: Zeugen nach Verkehrsunfall vom 03. Februar gesucht

    Rostock (ots) - Bereits am Dienstag, den 03. Februar 2026, kam es gegen 06:30 Uhr im Kreuzungsbereich Am Vögenteich / August-Bebel-Straße im Rostocker Stadtteil Kröpeliner-Tor-Vorstadt zu einem Verkehrsunfall, zu dessen Hergang die Ermittlungen weiterhin andauern. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 68-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit einem Dacia die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren