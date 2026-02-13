Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: B321 in Warsow nach Unfall voll gesperrt

Warsow (LK LuP) (ots)

Am heutigen Freitagvormittag ist es auf der B321 in Warsow zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Bundesstraße ist derzeit voll gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 20-jährige Fahrer eines PKW innerhalb der Ortschaft aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden LKW. Der PKW-Fahrer musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in das Klinikum nach Schwerin gebracht.

Der 50-jährige Fahrer des LKW erlitt einen Schock und wurde vor Ort medizinisch betreut.

Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf etwa 30.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger der DEKRA zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Die Vollsperrung dauert derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell