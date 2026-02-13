Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Campers in der Ulmenstraße - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag ist es auf dem Parkplatz am Campus Ulmenstraße in Rostock zum Brand eines Campers gekommen.

Gegen 03:25 Uhr informierten Zeugen die Polizei über ein brennendes Fahrzeug auf dem Parkplatz in der Ulmenstraße. Beim Eintreffen der ebenfalls alarmierten Feuerwehr sowie der eingesetzten Polizeibeamten stand das Fahrzeug bereits in voller Ausdehnung in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand im weiteren Verlauf löschen. Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt, auch weitere Fahrzeuge blieben unbeschädigt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde das Fahrzeug durch einen oder mehrere unbekannte Täter in Brand gesetzt. Im weiteren Verlauf entfernten sich der /die unbekannten Täter von der Örtlichkeit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort und sicherte Spuren, die nun ausgewertet werden. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in der Nacht zu Freitag im Bereich des Parkplatzes Campus Ulmenstraße zwischen 03:00 und 04:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell