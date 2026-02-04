Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht
Am Montag, 02. Februar 2026 in der Zeit zwischen 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den Gartenzaun eines Grundstücks in der Körnerstraße. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Verursache entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell