Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Saterland - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis
Am Montag, 02. Februar 2026 gegen 06:57 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Barßel mit seinem Pkw die Bürgermeister-Schröer-Straße, als er durch Kräfte der Polizei Friesoythe kontrolliert wurde. Es stellte sich heraus, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Atemalkoholtest wies eine Alkoholbeeinflussung von 0,16 Promille aus. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Amphetamins. Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.
