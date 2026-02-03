PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 02. Februar 2026 gegen 06:57 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Barßel mit seinem Pkw die Bürgermeister-Schröer-Straße, als er durch Kräfte der Polizei Friesoythe kontrolliert wurde. Es stellte sich heraus, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ein Atemalkoholtest wies eine Alkoholbeeinflussung von 0,16 Promille aus. Ein Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Amphetamins. Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 12:12

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Diebstahl vom Bauhof In der Zeit zwischen Sonntag, 01. Februar 2026 07:30 Uhr bis Montag, 02. Februar 2026 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Bauhofes in der Straße Ahrendvehn und verschafften sich gewaltsam Zugang. Hier wurden unter anderem Elektrogeräte entwendet. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:24

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Steinfeld - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Am Samstag, 31. Januar 2026 gegen 12:30 Uhr befuhr eine 63-jährige Frau aus Peine mit ihrem Pkw die Dammer Straße, Ortsteil Schemde. Aufgrund von Schneeverwehungen und winterglatter Fahrbahn geriet sie mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Pkw einer 25-jährigen Frau aus Vechta. Ein 48-jähriger Mann aus Damme befand sich ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:23

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahl aus Autowaschanlage In der Zeit zwischen Samstag, 31. Januar 2026 18:00 Uhr bis Sonntag, 01. Februar 2026 11:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Autowaschanlage in der Huntestraße. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten die Einnahmen aus dem Annahmeautomaten. Eine Schadenssumme ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren