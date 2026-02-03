Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Löningen - Diebstahl vom Bauhof
In der Zeit zwischen Sonntag, 01. Februar 2026 07:30 Uhr bis Montag, 02. Februar 2026 06:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Bauhofes in der Straße Ahrendvehn und verschafften sich gewaltsam Zugang. Hier wurden unter anderem Elektrogeräte entwendet. Eine Schadenssumme ist nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell