Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Dieseldiebstahl

Am Samstag, 31. Januar 2026, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter rund 500 Liter Diesel aus dem Tank eines Lkw, welcher auf einem Parkplatz in der Einsteinstraße abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Garrel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 01. Februar 2026 gegen 17:13 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die Stettiner Straße, als er durch Kräfte der Polizei kontrolliert wurde. Zuvor hatten Verkehrsteilnehmer den 49-Jährigen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise gemeldet. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - erneuter Zeugenaufruf nach Diebstahl

Zwischen dem 15. Januar 2026 und dem 17. Januar 2026 gelang es bislang unbekannten Personen sich Zugang zu einer Dachgeschosswohnung im Soestenweg zu verschaffen. Der oder die Täter entwendeten dabei eine wertvolle Münzsammlung sowie Schmuck.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6198474

Der geschätzte Schaden beläuft sich dabei auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Die Polizei hat folgende Fragen an die Bevölkerung:

- Wem sind im oben genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe aufgefallen? - Gibt es ggf. Videoaufnahmen? - Wem wurde/n eine Münzsammlung oder auch einzelne Münzen aus nicht vertrauensvollen Quellen/unter verdächtigen Umständen nach der Tat zum Verkauf angeboten? - Wer kann Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell