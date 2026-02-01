PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen im Zeitraum, 30.01.2026, 17:00 Uhr, bis 01.02.2026, 08:00 Uhr, keine Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Bei direkten Rückfragen:
PHK Schaffhausen - PK Vechta
04441-943-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

