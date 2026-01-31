PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Keine Meldungen vorhanden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Polizeikommissariat Friesoythe
Telefon: 04491/93390
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

  • 31.01.2026 – 09:55

    POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 30/31.01.2026 Vechta- Verkehrsunfall mit 13 leicht verletzten Personen Am 30.01.2026; 16:23 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B69 in Vechta. Ein Transporter besetzt mit 11 Mitarbeitern aus der Fleischindustrie befuhr die B69 aus Richtung Diepholz kommend in Richtung Oldenburg. Beim Fahrer handelte es sich um einen 25-jährigen Mann ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:52

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung Bislang unbekannte Täter beschädigten am Montag, 26. Januar 2026 in der Zeit zwischen 21:45 Uhr bis 22:15 Uhr vermutlich mittels Luftgewehrs eine Jalousie und die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Straße Auf den Koppeln. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen. Lohne - ...

    mehr
