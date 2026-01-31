POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 30/31.01.2026 Vechta- Verkehrsunfall mit 13 leicht verletzten Personen Am 30.01.2026; 16:23 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B69 in Vechta. Ein Transporter besetzt mit 11 Mitarbeitern aus der Fleischindustrie befuhr die B69 aus Richtung Diepholz kommend in Richtung Oldenburg. Beim Fahrer handelte es sich um einen 25-jährigen Mann ...

