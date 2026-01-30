Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Montag, 26. Januar 2026 in der Zeit zwischen 21:45 Uhr bis 22:15 Uhr vermutlich mittels Luftgewehrs eine Jalousie und die Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Straße Auf den Koppeln. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel.: 05491/999360) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am Donnerstag, 29. Januar 2026 gegen 07:50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Sattelschlepper die Dinklager Straße. Der 61-Jährige rutschte mit seinem Sattelschlepper im stockenden Verkehr auf den stehenden Pkw eines 44-jährigen Mannes aus Neuenkirchen-Vörden. Durch den Aufprall wurde der 44-Jährige sowie seine zwei Mitfahrer, eine 42-jährige Frau und ein 17-jähriger Jugendlicher, beide aus Dortmund, leicht verletzt. Der 44-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 29. Januar 2026 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr bis 12:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Audi A5 in schwarz, welcher auf einem Parkplatz in der Innenstadt, an der Oldenburger Straße, abgestellt worden war. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Holdorf - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 29. Januar 2026 gegen 18:55 Uhr setzte sich auf einem Parkplatz in der Große Straße der Pkw einer 65-jährigen Frau aus Holdorf aufgrund eines Bedienfehlers beim Einsteigen in Bewegung. Der Pkw touchierte drei weitere Pkw und kam in einem Schaufenster zum Stehen. Die 65-Jährige wurde zwischen ihrem und einem weiteren Pkw eingeklemmt und hierdurch leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 21.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell