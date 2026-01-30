PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 27. Januar 2026 gegen 18:40 Uhr befand sich ein 51-jähriger Barßeler zu Fuß auf der Fußgängerfurt an der Hauptstraße / Ecke Deichstraße. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer bog mit seinem Sprinter nach rechts in die Deichstraße ein und übersah den 51-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen sich der 51-Jährige leicht verletzte. Der Verursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/922200) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 10:49

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl von Kupferrohren In der Zeit zwischen Mittwoch, 28. Januar 2026 19:15 Uhr bis Donnerstag, 29. Januar 2026 05:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände des Landkreises in der Eschstraße und entwendeten Kupferfallrohre. Eine Schadenssumme ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen. Cloppenburg - Diebstahl ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:15

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 15:15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw den Visbeker Damm, als er durch Kräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Drogenvortest durchgeführt, dieser wies eine Beeinflussung hinsichtlich THC und Kokain aus. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:14

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Dachstuhlbrand Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 20:50 Uhr geriet die Gastherme eines Wohnhauses/Reihenhauses in der Kardinal-von-Galen-Straße in Brand. Der Brand griff auf den Dachstuhl über. Es wurde niemand verletzt. eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bösel gelöscht werden. Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren