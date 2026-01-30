Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 27. Januar 2026 gegen 18:40 Uhr befand sich ein 51-jähriger Barßeler zu Fuß auf der Fußgängerfurt an der Hauptstraße / Ecke Deichstraße. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer bog mit seinem Sprinter nach rechts in die Deichstraße ein und übersah den 51-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, durch welchen sich der 51-Jährige leicht verletzte. Der Verursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel.: 04499/922200) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell