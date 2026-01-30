Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Kupferrohren

In der Zeit zwischen Mittwoch, 28. Januar 2026 19:15 Uhr bis Donnerstag, 29. Januar 2026 05:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände des Landkreises in der Eschstraße und entwendeten Kupferfallrohre. Eine Schadenssumme ist bisher nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Sprinter

In der Zeit zwischen Dienstag, 27. Januar 2026 15:00 Uhr bis Donnerstag, 29. Januar 2026 08:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Sprinter, welcher in einer Parkbucht in der Straße Speckenweg abgestellt worden war. Es wurden unter anderem Werkzeuge und Arbeitsutensilien entwendet. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

