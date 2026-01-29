Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 15:15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw den Visbeker Damm, als er durch Kräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Drogenvortest durchgeführt, dieser wies eine Beeinflussung hinsichtlich THC und Kokain aus. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 13:15 Uhr beabsichtigte ein 27-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw von der Vördener Straße, Fahrtrichtung Vörden, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Ein dahinterfahrender 63-jähriger Dammer konnte aufgrund der Straßenglätte mit seinem Räumfahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw des 27-Jährigen auf. Sein Pkw wurde dadurch in den Gegenverkehr geschleudert, wo es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 38-jährigen Frau aus Neuenkirchen-Vörden kam. Die 38-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Diepholzer Straße und beabsichtigte nach rechts auf die Steinfelder Straße abzubiegen. Aufgrund winterglatter Fahrbahn kam ins Rutschen und kollidierte mit dem Pkw einer 23-jährigen Steinfelderin, welche die Steinfelder Straße in Richtung Steinfeld befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 23-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 12.000,00 Euro.

