PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 15:15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw den Visbeker Damm, als er durch Kräfte der Polizei Vechta kontrolliert wurde. Im Rahmen der Kontrolle wurde ein Drogenvortest durchgeführt, dieser wies eine Beeinflussung hinsichtlich THC und Kokain aus. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 13:15 Uhr beabsichtigte ein 27-jähriger Mann aus Damme mit seinem Pkw von der Vördener Straße, Fahrtrichtung Vörden, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Ein dahinterfahrender 63-jähriger Dammer konnte aufgrund der Straßenglätte mit seinem Räumfahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Pkw des 27-Jährigen auf. Sein Pkw wurde dadurch in den Gegenverkehr geschleudert, wo es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 38-jährigen Frau aus Neuenkirchen-Vörden kam. Die 38-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 18:50 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Diepholzer Straße und beabsichtigte nach rechts auf die Steinfelder Straße abzubiegen. Aufgrund winterglatter Fahrbahn kam ins Rutschen und kollidierte mit dem Pkw einer 23-jährigen Steinfelderin, welche die Steinfelder Straße in Richtung Steinfeld befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 23-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 12.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 11:14

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Dachstuhlbrand Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 20:50 Uhr geriet die Gastherme eines Wohnhauses/Reihenhauses in der Kardinal-von-Galen-Straße in Brand. Der Brand griff auf den Dachstuhl über. Es wurde niemand verletzt. eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bösel gelöscht werden. Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 11:13

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Einbruch in Gewerbeimmobilien Am Mittwoch, 28. Januar 2026 in der Zeit zwischen 10:55 Uhr bis 12:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Bahnhofstraße und verschafften sich Zugang zum Objekt. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen. Löningen - Diebstahl aus Sprinter In der Zeit ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:06

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Einbruch Am Dienstag, 27. Januar 2026 gegen 02:14 Uhr fuhren bislang unbekannte Täter mit einem Pkw in ein Schaufenster eines Geschäftes in der Dinklager Straße. Sie entwendeten hochwertige Werkzeuge und flüchteten anschließend. Eine genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen. Vechta - Verdacht der Brandstiftung Am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren