PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Dachstuhlbrand

Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 20:50 Uhr geriet die Gastherme eines Wohnhauses/Reihenhauses in der Kardinal-von-Galen-Straße in Brand. Der Brand griff auf den Dachstuhl über. Es wurde niemand verletzt. eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bösel gelöscht werden.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 09:39 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw die Sedelsberger Straße in Richtung Friesoythe. Auf schneeglatter Fahrbahn kam das Fahrzeug ins Rutschen, er kam nach rechts von der Fahrbahn, kollidierte mit einem Baum und wurde in der Folge gegen einen weiteren Baum geschleudert. Der 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 21.000,00 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Dienstag, 27. Januar 2026 16:00 Uhr bis Mittwoch, 28. Januar 2026 12:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich mit einem Pkw ein Zaunelement in der Straße Mückenkamp. Am Zaun entstand ein Schaden von 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten

Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 22:20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Heranwachsender aus dem Saterland mit einem Pkw die Eschstraße in Richtung Strücklingen. In Höhe der Einmündung verlor der 19-Jährige aufgrund eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum. Der 19-Jährige sowie seine Mitfahrer, eine 19-jährige Friesoytherin und ein 20-jähriger Saterländer, wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. An dem nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein Schaden von ca. 3.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 11:13

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Einbruch in Gewerbeimmobilien Am Mittwoch, 28. Januar 2026 in der Zeit zwischen 10:55 Uhr bis 12:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Bahnhofstraße und verschafften sich Zugang zum Objekt. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen. Löningen - Diebstahl aus Sprinter In der Zeit ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:06

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Einbruch Am Dienstag, 27. Januar 2026 gegen 02:14 Uhr fuhren bislang unbekannte Täter mit einem Pkw in ein Schaufenster eines Geschäftes in der Dinklager Straße. Sie entwendeten hochwertige Werkzeuge und flüchteten anschließend. Eine genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen. Vechta - Verdacht der Brandstiftung Am ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:05

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine aktuellen Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren