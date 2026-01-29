Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Bösel - Dachstuhlbrand

Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 20:50 Uhr geriet die Gastherme eines Wohnhauses/Reihenhauses in der Kardinal-von-Galen-Straße in Brand. Der Brand griff auf den Dachstuhl über. Es wurde niemand verletzt. eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bösel gelöscht werden.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 09:39 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem Pkw die Sedelsberger Straße in Richtung Friesoythe. Auf schneeglatter Fahrbahn kam das Fahrzeug ins Rutschen, er kam nach rechts von der Fahrbahn, kollidierte mit einem Baum und wurde in der Folge gegen einen weiteren Baum geschleudert. Der 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 21.000,00 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Dienstag, 27. Januar 2026 16:00 Uhr bis Mittwoch, 28. Januar 2026 12:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich mit einem Pkw ein Zaunelement in der Straße Mückenkamp. Am Zaun entstand ein Schaden von 500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten

Am Mittwoch, 28. Januar 2026 gegen 22:20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Heranwachsender aus dem Saterland mit einem Pkw die Eschstraße in Richtung Strücklingen. In Höhe der Einmündung verlor der 19-Jährige aufgrund eisglatter Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum. Der 19-Jährige sowie seine Mitfahrer, eine 19-jährige Friesoytherin und ein 20-jähriger Saterländer, wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. An dem nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein Schaden von ca. 3.000,00 Euro.

