Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten / Verursacher flüchtig Am Montag, 26. Januar 2026 gegen 10:21 Uhr befuhren ein 80-jähriger Mann aus Dinklage und eine 35-jährige Frau aus Vechta mit ihren Pkw den Falkenweg in Richtung Kreisel. Hierbei kam ihnen ein 61-jähriger Mann aus Colnrade mit seinem Pkw entgegen. Der 61-Jährige geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und touchierte ...

mehr