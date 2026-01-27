PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
  • Bild-Infos
  • Download

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfallflucht / Verursacher mutmaßlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag, 26. Januar 2026 gegen 19:50 Uhr beschädigte ein 34-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Pkw eine Grundstücksmauer in der Straße Wübbethun. Anschließend entfernte er sich mit dem Pkw von der Unfallstelle. Er konnte jedoch durch Kräfte der Polizei Friesoythe angetroffen werden. Der 34-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Friesoythe - Schwerpunktkontrolle (mit Bild)

Am Montag, 26. Januar 2026 in der Zeit zwischen 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr führten Einsatzkräfte der Polizei Friesoythe Schwerpunktkontrollen im Einsatzgebiet des Polizeikommissariats Friesoythe durch. Zielrichtung war die Durchführung von mobilen und stationären Verkehrskontrollen im Bereich Geschwindigkeit, Fahrtüchtigkeit, Vorfahrt und Fahrradfahrende. Insgesamt wurden über 60 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Es wurden 24 Ordnungswidrigkeitenverfahren (u.a. Gurtverstoß, Geschwindigkeit und Nutzung des Mobiltelefons) und 2 Strafverfahren eingeleitet. 2 Kontrollen hatten eine Untersagung der Weiterfahrt zur Folge.

Im Rahmen der Kontrolle wurden die Einsatzkräfte gegen 15:20 Uhr auf einen 15-jährigen Barßeler aufmerksam, welcher mit einem Trike ähnlichen Fahrzeug (BMX mit selbst angebautem Rasenmäher Motor) die Hauptstraße in Barßel/Barßelermoor befuhr. Das umgebaute Fahrzeug des 15-Jährigen erreichte eine Geschwindigkeit von rund 55km/h. Zudem wies es keinen Versicherungsschutz auf. Der 15-Jährige versuchte zunächst sich einer Kontrolle durch Flucht zu entziehen. In der Kontrolle gab er zudem falsche Personalien an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 11:28

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln - Küchenbrand Am Montag, 26. Januar 2026 gegen 16:00 Uhr kam es zu einer Brandentwicklung in der Küche eines Wohnhauses in der Straße Brouksträke. Augenscheinlich kam es zu einem Fettbrand auf dem Herd. Eine Anwohnerin erlitt eine Rauchintoxikation und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Durch den Brand wurde die Küche erheblich beschädigt, eine Schadenssumme ist nicht bekannt. ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:06

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Einbruch in Einfamilienhaus In der Zeit zwischen Samstag, 24. Januar 2026 10:00 Uhr bis Sonntag, 25. Januar 2026 15:40 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses im Lattweg. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:03

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen keine aktuellen Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Pressestelle POKin Julia Göken Telefon: 04471/1860-204 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren