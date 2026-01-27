Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfallflucht / Verursacher mutmaßlich unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Am Montag, 26. Januar 2026 gegen 19:50 Uhr beschädigte ein 34-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem Pkw eine Grundstücksmauer in der Straße Wübbethun. Anschließend entfernte er sich mit dem Pkw von der Unfallstelle. Er konnte jedoch durch Kräfte der Polizei Friesoythe angetroffen werden. Der 34-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Friesoythe - Schwerpunktkontrolle (mit Bild)

Am Montag, 26. Januar 2026 in der Zeit zwischen 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr führten Einsatzkräfte der Polizei Friesoythe Schwerpunktkontrollen im Einsatzgebiet des Polizeikommissariats Friesoythe durch. Zielrichtung war die Durchführung von mobilen und stationären Verkehrskontrollen im Bereich Geschwindigkeit, Fahrtüchtigkeit, Vorfahrt und Fahrradfahrende. Insgesamt wurden über 60 Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Es wurden 24 Ordnungswidrigkeitenverfahren (u.a. Gurtverstoß, Geschwindigkeit und Nutzung des Mobiltelefons) und 2 Strafverfahren eingeleitet. 2 Kontrollen hatten eine Untersagung der Weiterfahrt zur Folge.

Im Rahmen der Kontrolle wurden die Einsatzkräfte gegen 15:20 Uhr auf einen 15-jährigen Barßeler aufmerksam, welcher mit einem Trike ähnlichen Fahrzeug (BMX mit selbst angebautem Rasenmäher Motor) die Hauptstraße in Barßel/Barßelermoor befuhr. Das umgebaute Fahrzeug des 15-Jährigen erreichte eine Geschwindigkeit von rund 55km/h. Zudem wies es keinen Versicherungsschutz auf. Der 15-Jährige versuchte zunächst sich einer Kontrolle durch Flucht zu entziehen. In der Kontrolle gab er zudem falsche Personalien an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell