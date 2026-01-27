PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Küchenbrand

Am Montag, 26. Januar 2026 gegen 16:00 Uhr kam es zu einer Brandentwicklung in der Küche eines Wohnhauses in der Straße Brouksträke. Augenscheinlich kam es zu einem Fettbrand auf dem Herd. Eine Anwohnerin erlitt eine Rauchintoxikation und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Durch den Brand wurde die Küche erheblich beschädigt, eine Schadenssumme ist nicht bekannt.

Löningen - Kellerbrand

Am Montag, 26. Januar 2026 gegen 21:36 Uhr kam es zu einem Brand im Keller eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Bernhard-Remmers-Straße. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Löningen gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall / Zeugen gesucht

Am Montag, 26. Januar 2026 gegen 13:43 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Essen (Old.) mit seinem Pkw B 68 in / Osnabrücker Straße in Richtung Essen. Im Kurvenbereich überfuhr er ein auf der Fahrbahn liegendes Stützrad, welches sich vermutlich unbemerkt während der Fahrt von einem Anhänger gelöst hat. Am Pkw des 28-Jährigen entstand ein Schaden von ca. 5.000,00 Euro. Hinweise auf den Verlierer des Stützrades nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

