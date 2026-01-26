Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss
Am Sonntag, 25. Januar 2026 gegen 04:28 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw den Prozessionsweg, als er durch Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg kontrolliert wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,49 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.
