Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw

Am Samstag, 24.01.2026, in der Zeit von 17.00 bis 19.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Windschutzscheibe eines geparkten Pkw VW Golf. Das Fahrzeug befand sich zur Tatzeit in Cloppenburg auf dem Parkplatz am Rathausweg. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 entgegen.

Garrel - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 01.00 Uhr, befuhr ein 24-Jähriger aus Garrel mit einem Pkw die Nikolausdorfer Straße in Garrel. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 2,32 %. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, 25.01.2026, gegen 00.10 Uhr, befuhr ein 44-Jähriger Cloppenburger mit einem Pkw die Alte Löninger Straße in Cloppenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab sich bei den Beamten der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stehen könnte. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell