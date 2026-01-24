POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - PI Cloppenburg/Vechta - Erste Zwischenbilanz zur Wetterlage und dem Verkehrsunfallgeschehen im Zuständigkeitsbereich Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta kam es seit Beginn des einsetzendem Blitzeises gegen 05:00 Uhr zu über 100 Verkehrsunfällen. Hierbei handelte es sich in den meisten Fällen glücklicherweise lediglich um Blechschäden. In fünf Fällen wurden Personen leicht verletzt. Bei einem Verkehrsunfall im ...

