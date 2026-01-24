PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Für den Zeitraum von Freitag, den 23.01.2026, 13:00 Uhr, bis zum Samstag, den 24.01.2026, 08:00 Uhr, liegen keine Pressemeldungen der Polizei für den Landkreis Vechta vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Bei direkten Rückfragen:
PK Vechta - PHK Schaffhausen - Dienstschichtleitung
044419430

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

