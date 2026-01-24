PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 23.01. - 24.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht
Am Freitagmorgen, 23.01.2026, um 06:54 Uhr ereignete sich am 
Antoniusplatz in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Eine 56-Jährige aus 
Friesoythe befuhr mit ihrem PKW die Fahrbahn in Richtung Osterstraße.
Als sie verkehrsbedingt warten musste, fuhr ein LKW mit Anhänger in 
das Heck ihres Fahrzeuges. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der 
Fahrer des LKW unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand 
Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei 
Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht
Am Freitag, 23.01.2026, um 11:15 Uhr geriet ein bislang unbekannter 
PKW-Fahrer auf der Taubenstraße in Cloppenburg mit seinem Fahrzeug 
auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte in einen 
Gartenzaun im Einmündungsbereich Taubenstraße/Gimpelstraße. 
Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der 
Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg
unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht
Am Freitag, 23.01.2026, um 10:45 Uhr ereignete sich ein 
Verkehrsunfall in der Margarethenstraße in Emstek. Eine 31-jährige 
Emstekerin befuhr mit ihrem PKW die Margarethenstraße, als aus der 
Nikolausstraße ein weiterer PKW trotz Wartepflicht herausfuhr. Um 
einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrerin nach links aus und
stieß mit dem Vorderreifen gegen die Bordsteinkante. Dabei entstand 
Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Der Führer des 
wartepflichtigen PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der 
Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473/932180 
entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
PHK D. Ostermann, Dienstschichtleiter
Telefon: 04471/1860-116
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

