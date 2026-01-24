Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 23.01. - 24.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Freitagmorgen, 23.01.2026, um 06:54 Uhr ereignete sich am Antoniusplatz in Cloppenburg ein Verkehrsunfall. Eine 56-Jährige aus Friesoythe befuhr mit ihrem PKW die Fahrbahn in Richtung Osterstraße. Als sie verkehrsbedingt warten musste, fuhr ein LKW mit Anhänger in das Heck ihres Fahrzeuges. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrer des LKW unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 23.01.2026, um 11:15 Uhr geriet ein bislang unbekannter PKW-Fahrer auf der Taubenstraße in Cloppenburg mit seinem Fahrzeug auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte in einen Gartenzaun im Einmündungsbereich Taubenstraße/Gimpelstraße. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen. Emstek - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, 23.01.2026, um 10:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Margarethenstraße in Emstek. Eine 31-jährige Emstekerin befuhr mit ihrem PKW die Margarethenstraße, als aus der Nikolausstraße ein weiterer PKW trotz Wartepflicht herausfuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrerin nach links aus und stieß mit dem Vorderreifen gegen die Bordsteinkante. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. Der Führer des wartepflichtigen PKW entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell