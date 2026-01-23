PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

PI Cloppenburg/Vechta - Erste Zwischenbilanz zur Wetterlage und dem Verkehrsunfallgeschehen im Zuständigkeitsbereich

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta kam es seit Beginn des einsetzendem Blitzeises gegen 05:00 Uhr zu über 100 Verkehrsunfällen. Hierbei handelte es sich in den meisten Fällen glücklicherweise lediglich um Blechschäden. In fünf Fällen wurden Personen leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall im Raum Lohne kollidierten zwei Fahrzeuge gegen 06:00 Uhr auf der Steinfelder Straße / Ecke Gesenweg. Ein Pkw rutschte in der Folge in einen Straßengraben. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen.

Die Situation in beiden Landkreisen ist weiterhin als kritisch einzustufen.

Es kommt weiterhin in beiden Landkreisen zu etlichen Verkehrsbehinderungen aufgrund liegen gebliebener Fahrzeuge. Insbesondere der Schwerlastverkehr ist von den winterlichen Verhältnissen betroffen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

