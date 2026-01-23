Cloppenburg/Vechta (ots) - Goldenstedt - Carport-Brand Am Donnerstag, 22. Januar 2026 gegen 05:51 Uhr kam es zu einer Brandentwicklung an einem Holzunterstand eines Wohnhauses in der Oldenburger Straße. Der Brand griff auf den angrenzenden Carport und in der Folge auch auf den Dachstuhl über. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Durch die Rauchentwicklung wurden ein 66-jähriger und eine ...

