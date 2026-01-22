Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Carport-Brand

Am Donnerstag, 22. Januar 2026 gegen 05:51 Uhr kam es zu einer Brandentwicklung an einem Holzunterstand eines Wohnhauses in der Oldenburger Straße. Der Brand griff auf den angrenzenden Carport und in der Folge auch auf den Dachstuhl über. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Durch die Rauchentwicklung wurden ein 66-jähriger und eine 58-jährige Anwohnerin leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus transportiert. Eine Schadenssumme ist noch nicht bekannt.

Vechta - Snackautomat aufgebrochen

Am Mittwoch, 21. Januar 2026 in der Zeit zwischen 00:00 Uhr bis 07:30 Uhr versuchten derzeit unbekannte Täter den zweiten Snackautomaten am Bahnhof, Neuer Markt, zu öffnen. Sie warfen die Scheibe mit Steinen ein. Ob Diebesgut erlangt wurde ist derzeit unklar. Bereits am Montag war ein anderer Automat dort beschädigt worden. Wir berichteten. Ebenfalls am Mittwoch, gegen 02:15 Uhr beschädigten unbekannte Täter zudem einen Snackautomaten in der Münsterstraße. Auch hier ist das Diebesgut derzeit unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Urkundenfälschung

Am Mittwoch, 21. Januar 2026 gegen 13:42 Uhr kontrollierten Kräfte der Polizei in Lohne einen 32-jährigen Lohner, weil er das Rotlicht einer Ampel an der Dinklager Straße missachtete. Es stellte sich heraus, dass der Pkw über keine gültige Zulassung verfügt und die angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet worden waren. Zudem war der 32-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 21. Januar 2026 gegen 06:30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Transporter die Dinklager Landstraße in Richtung Dinklage. Ein derzeit unbekannter, entgegenkommender Verkehrsteilnehmer überholte einen vorausfahrenden Trecker und geriet so auf die Fahrbahn des 23-Jährigen. Der 23-Jährige konnte nur durch ausweichen auf den Grünstreifen einen Frontalzusammenstoß verhindern, hierbei touchierte er einen Leitpfosten. Am Transporter entstand ein Schaden von ca. 1.500,00 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Bei dem Pkw soll es sich um einen grauen Kombi gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Verursacher flüchtig

Am Mittwoch, 21. Januar 2026 gegen 13:30 Uhr überholte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pedelec die Eschstraße. Hierbei überholte er einen 13-jährigen Lohner, welcher ebenfalls mit einem Pedelec die Eschstraße befuhr. Der Unbekannte fuhr mit seinem Pedelec von hinten in die rechte Seite des anderen Pedelecs, wodurch der 13-Jährige zu Fall kam. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell