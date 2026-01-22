Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Old.) - Haustür beschädigt

Am Montag, 19. Januar 2026 gegen 18:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter eine Hauseingangstür zu einem Wohnhaus in der Wilhelmstraße. Es entstand ein Schaden von ca. 300,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit zwischen Dienstag, 20. Januar 2026 17:00 Uhr bis Mittwoch, 21. Januar 2026 07:00 Uhr beschmierten unbekannte Täter die Gebäudewand einer berufsbildenden Schule im Lankumer Feldweg mit Farbe und Schriftzügen. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell