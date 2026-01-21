Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Anbauteilen

In der Zeit von Montag, den 19.01.2026 (18:00 Uhr) bis Dienstag, den 20.01.2026 (06:30 Uhr), begaben sich unbekannte Täter in ein Waldstück an der Straße "An der Hohen Bank". Hier entfernten sie bei einem abgestellten forstwirtschaftlichen Fahrzeug diverse Anbauteile und Arbeitsscheinwerfer im Gesamtwert von ca. 10000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Drogen im Straßenverkehr

Am Dienstag, den 20.01.2026, wurde ein 40-jähriger PKW-Führer aus Vechta auf dem Bokerner Damm einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen eines Vortests wurde eine Beeinflussung durch THC und Kokain ersichtlich. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallfluchten

Am Dienstag, den 20.01.2026, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten PKW Audi A 4 auf einem Parkplatz an der Straße "Hagen-Westmark". Bei dem Unfallverursacher könnte es sich ersten Erkenntnissen nach um eine Sattelzugmaschine gehandelt haben. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Am gleichen Tag, im Zeitraum von 19:00 Uhr und 20:30 Uhr entfernte sich ebenfalls ein weiterer Verkehrsteilnehmer unerlaubt von einem Parkplatz an der Füchteler Straße, nachdem er zuvor einen PKW VW Passat touchiert hatte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Bakum - LKW kommt auf Autobahn von der Fahrbahn ab - Streifenwagen in Verkehrsunfall involviert

Am Dienstag, den 20.01.2026, befuhr ein 45-jähriger LKW-Fahrer aus Dänemark mit seiner Sattelzugmaschine die A 1 in Fahrtrichtung Hamburg und kam in Höhe Bakum gegen 23:20 Uhr alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte in der Folge mit aufgestellten Warnbaken und einer Betonleitschutzwand. Infolge des Verkehrsunfalls schleuderten Trümmerteile auf die Fahrbahn. Ein 45-jähriger PKW-Führer aus Wildeshausen sowie eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer Einsatzfahrt überfuhren die Trümmerteile und konnten ihre Fahrt zunächst nicht fortsetzen. Verletzt wurde niemand. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta übernahmen wie üblich die Verkehrsunfallaufnahme.

Visbek - Einbruch in Wertstoffsammelstelle

In der Zeit von Samstag, den 17.01.2026 (15:00 Uhr) bis Dienstag, den 20.01.2026 (10:00 Uhr), verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Wertstoffsammelstelle an der Ahlhorner Straße. Vor Ort wurden das Kassenhaus und ein Schuppen gewaltsam geöffnet, Diebesgut ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Dienstag, den 20.01.2026, wurde eine 58-jährige PKW-Führerin aus Damme gegen 15:15 Uhr in der Lenaustraße kontrolliert. Hierbei stellte sich eine deutliche Beeinflussung durch Alkohol bei der Fahrzeugführerin heraus (2,59 Promille). Zudem war sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Goldenstedt - Berauscht und ohne Führerschein im PKW unterwegs

Am Dienstag, den 20.01.2026, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 18:50 Uhr einen 29-jährigen PKW-Führer aus Goldenstedt in der Großen Straße. Zunächst konnte der 29-Jährige keine Fahrerlaubnis vorweisen. Desweiteren stand er unter dem Einfluss von THC und Amphetamin, was ein Vortest bestätigte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Dinklage - Unerlaubt Abfall verbrannt

Am Dienstag, den 20.01.2026, rückte eine Streifenwagenbesatzung gegen 16:30 Uhr in die Straße "Zur Vosshoegde" aus. Auf einem Hinterhof verbrannte ein 67-Jähriger Dinklager diversen Abfall, darunter Plastikteile. Das Feuer befand sich zudem unter einem Baumbestand. Das Feuer wurde durch den 67-Jährigen gelöscht. Es wurde auf das Fehlverhalten hingewiesen und ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz eingeleitet.

