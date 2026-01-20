POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Wahlplakate unberechtigt aufgehangen

Am Montag, den 19.01.2026, wurden bisher an insgesamt drei Orten im Stadtgebiet Cloppenburg Plakate an Masten festgestellt, die eine männliche Person vor dem Berliner Reichstagsgebäude abbilden und den Eindruck einer Wahlkampfkampagne suggerieren. Der umrahmende Slogan lautet "Unser Kanzler für Deutschland. Starker Kanzler. Starkes Deutschland.". Einen Rückschluss zu einer Partei lassen die Plakate aufgrund weiterer fehlender Aufdrucke nicht zu. Das Fachkommissariat Staatsschutz der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit deuten erste Erkenntnisse auf einen nicht seriösen Hintergrund hin. Die Stadt Cloppenburg lässt die Plakate durch den Bauhof entfernen.

