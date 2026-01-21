PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Nicht versichert im Straßenverkehr unterwegs

Am Dienstag, den 20.01.2026, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 08:00 Uhr einen 38-jährigen PKW-Führer aus Garrel in der Kaiforter Straße. Hierbei stellte sich heraus, dass der PKW nicht versichert war. Zudem war die letzte Hauptuntersuchung für das Fahrzeug über ein Jahr fällig. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen sichergestellt.

Emstek / Bühren - Gefährdung des Straßenverkehrs durch unangemessene Fahrweise / Zeugenaufruf

Am Dienstag, den 20.01.2026, kam es gegen 15:40 Uhr auf der Straße Repker Esch in Bühren zu einem Beinaheunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen ging ein 71-jähriger Emsteker zu Fuß auf der Straße Repker Esch in Richtung Caspar-Schmitz-Straße. Ca. 200 Meter vor dem Einmündungsbereich mit der Caspar-Schmitz-Straße nahm der Emsteker hinter sich laut hupend ein Fahrzeug wahr, welches ihn mit hoher Geschwindigkeit überholte und derart nah an ihm vorbeifuhr, dass er zur Seite springen musste. Auch ein entgegenkommender Mann mit Kinderwagen und Hund musste schnell ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu verhindern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Schülertaxi gehandelt haben, welches regelmäßig im genannten Bereich unterwegs ist. Zeugen dieses Sachverhaltes werden gebeten, sich mit der Polizei in Emstek unter 04475/932180 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

