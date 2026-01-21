Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Zum Unfallzeitpunkt herrscht Straßenglätte

Am Dienstag, den 20.01.2026, befuhr eine 19-jährige PKW-Führerin aus Edewecht gegen 07:50 Uhr die Kortemoorstraße in Fahrtrichtung Harkebrügge. Im Verlauf geriet sie aufgrund von Straßenglätte in einer Kurve ins Schleudern und kollidierte zunächst mit einer entgegenkommenden 46-jährigen PKW-Führerin aus dem Saterland, ehe sie auf einem Feld abseits der Straße zum Stillstand kam. Die 46-Jährige bremste ihrerseits ab, was eine nachfolgende 23-jährige PKW-Führerin aus Barßel übersah und auffuhr. Die Edewechterin und die Barßelerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000,- EUR.

Friesoythe - PKW kollidiert mit Baum

Am Dienstag, den 20.01.2026, befuhr eine 56-jährige PKW-Führerin aus Friesoythe gegen 08:10 Uhr den Niedersachsenring in Fahrtrichtung Böseler Straße und verlor auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie prallte in der Folge mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum zusammen. Die Friesoytherin wurde schwer verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt.

Barßel - Zaun beschädigt - Verursacher flüchtig

Am Dienstag, den 20.01.2026, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 14:30 Uhr und 15:30 Uhr einen Zaun im Fasanendamm. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

