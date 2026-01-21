PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Farbschmiererei in Treppenhaus - Androhung einer Gewalttat in Schule

Ein unbekannter Täter beschmierte mutmaßlich im Tatzeitraum zwischen dem 13.01.2026 (12:00 Uhr) und 14.01.2026 (10:00 Uhr) die Wand eines Treppenhauses in der Geschwister-Scholl-Oberschule in der Driverstraße mit einem dünnen Schriftzug, der eine Gewalttat für den 22.01.2026 ankündigt. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme erfolgte eine Gefährdungsbewertung der Polizei, die einen ernstzunehmenden Hintergrund für unwahrscheinlich hält. Am kommenden Donnerstag wird die Polizei dennoch in Präsenz vor Ort sein. Gegen den unbekannten Verfasser wurde ein Verfahren wegen der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

