Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Farbschmiererei in Treppenhaus - Androhung einer Gewalttat in Schule Ein unbekannter Täter beschmierte mutmaßlich im Tatzeitraum zwischen dem 13.01.2026 (12:00 Uhr) und 14.01.2026 (10:00 Uhr) die Wand eines Treppenhauses in der Geschwister-Scholl-Oberschule in der Driverstraße mit einem dünnen Schriftzug, der eine Gewalttat für den 22.01.2026 ankündigt. Im Rahmen der ...

mehr