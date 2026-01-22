PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 11:37

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen (Old.) - Haustür beschädigt Am Montag, 19. Januar 2026 gegen 18:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Täter eine Hauseingangstür zu einem Wohnhaus in der Wilhelmstraße. Es entstand ein Schaden von ca. 300,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen. Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei In der Zeit zwischen Dienstag, 20. Januar ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:41

    POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Farbschmiererei in Treppenhaus - Androhung einer Gewalttat in Schule Ein unbekannter Täter beschmierte mutmaßlich im Tatzeitraum zwischen dem 13.01.2026 (12:00 Uhr) und 14.01.2026 (10:00 Uhr) die Wand eines Treppenhauses in der Geschwister-Scholl-Oberschule in der Driverstraße mit einem dünnen Schriftzug, der eine Gewalttat für den 22.01.2026 ankündigt. Im Rahmen der ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:23

    POL-CLP: Korrektur einer Pressemeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Wir berichteten am 21.01.2026 von folgendem Sachverhalt aus Emstek: Emstek / Bühren - Gefährdung des Straßenverkehrs durch unangemessene Fahrweise / Zeugenaufruf Am Dienstag, den 20.01.2026, kam es gegen 15:40 Uhr auf der Straße Repker Esch in Bühren zu einem Beinaheunfall. Nach ...

    mehr
