POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 22. Januar 2026 gegen 10:30 Uhr befuhr eine 34-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Hollen. Ein 55-jähriger Friesoyther befuhr mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung die Hauptstraße und beabsichtigte nach links in Richtung eines Pflegedienstes abzubiegen. Hierzu hielt er auf der Hauptstraße an, die 34-Jährige wich aus, kam von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Laterne und kollidierte mit einem geparkten Pkw. Sie erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Schaden von ca. 11.300,00 Euro.

