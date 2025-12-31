Freiwillige Feuerwehr Mechernich

FW Mechernich: Neues Löschgruppenfahrzeug für die Löschgruppe Mechernich

Mechernich (ots)

Herbolzheim/Mechernich

Am Dienstag, den 09.12.2025, ging es am frühen Morgen, gegen 05:30 Uhr, für sechs Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mechernich in Richtung Schwarzwald, genauer gesagt nach Herbolzheim zur Firma WISS. GmbH & Co. KG Feuerwehrfahrzeuge. Die Delegation, darunter der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Thomas Wolff, freute sich auf die Abholung eines neuen Löschgruppenfahrzeuges LF 20 für die Löschgruppe Mechernich.

Schon kurz nach der Ankunft gegen 10:30 Uhr und der freundlichen Begrüßung im Werk der Fa. WISS ging es - wie man sprichwörtlich ausdrückt - ans Eingemachte. Man begann mit der Abnahme des Fahrzeuges. Dazu gehörte sowohl die technische Abnahme von Fahrgestell, Aufbau und Pumpe sowie die der feuerwehrtechnischen Ausstattung. Am Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, stand dann noch die theoretische Einweisung in Feuerlöschkreiselpumpe, auf das Fahrgestell und die Beladung auf dem Tagesprogramm.

Am nächsten Morgen (10.12.2025) um 08:30 Uhr ging es - frisch ausgeruht - weiter. Es folgte eine sehr umfangreiche, praktische Einweisung, welche auf theoretisch besprochenen Inhalten des Vortages aufbaute. Gegen 11:00 Uhr wurde dann auch schon die Rückfahrt mit dem neuen Fahrzeug nach Mechernich angetreten, wo man das Fahrzeug schon "sehnsüchtig" erwartete. Nach einer langen Fahrt wurde es gegen 17:15 Uhr von Angehörigen, Freunden und Gästen der Löschgruppe Mechernich standesgemäß begrüßt.

Das neue Löschgruppenfahrzeug ist auf einem Fahrgestell der Firma MAN, Typ TGM 16.320 4x4 mit Allison-Wandlergetriebe aufgebaut und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 16 Tonnen. Die Besatzung besteht aus 9 Feuerwehrangehörigen, welche mit einer Motorleistung von 320 PS bewegt werden können. Zur Ausstattung gehören unter anderem ein Löschwassertank mit 2.000 Litern und ein zusätzlicher Tank für 200 Liter Schaummittel, ein pneumatischer Lichtmast sowie ein Sprungretter.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Mechernich, übermittelt durch news aktuell