Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 22. Januar 2026 in der Zeit zwischen 11:20 Uhr bis 13:10 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mercedes E300 in blau, welcher auf einem Parkplatz in der Straße An der Christoph-Bernhard-Bastei Ecke Kolpingstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Donnerstag, 22. Januar 2026 gegen 12:50 Uhr befuhr eine 62-jährige Frau aus Lohne mit ihrem Pedelec den Biberweg und beabsichtigte nach links in den Luchsweg einzubiegen. Ein 52-jähriger Mann aus Lohne beabsichtigte mit seinem Pkw vom Luchsweg kommend in den Biberweg einzubiegen. Im Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der Beteiligten, wodurch die 62-Jährige stürzte. Sie erlitt schwere Verletzungen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 22. Januar 2026 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr bis 15:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Mercedes B180 in grau, welcher in der Falkenrotter Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 22. Januar 2026 in der Zeit zwischen 15:15 Uhr bis 15:25 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Volkswagen Golf Sportsvan in schwarz, welcher auf einem Parkplatz in der Oyther Straße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 2.500,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 22. Januar 2026 in der Zeit zwischen 15:50 Uhr bis 16:50 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, Volkswagen Golf Sportsvan in schwarz, welcher auf einem Parkplatz in der Schulstraße abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von ca. 800,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

