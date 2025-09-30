POL-ST: Emsdetten, Firmenwagen aufgebrochen Werkzeuge gestohlen
Steinfurt (ots)
Zwischen Samstag (27.09.), 11.10 Uhr und Montag (29.09.), 07.40 Uhr ist am Vennweg von einem Firmengelände ein VW Transporter aufgebrochen worden. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Schiebetür auf der Beifahrerseite und stahlen diverse Werkzeuge (u.a. Stichsäge, Trennschleifer, Stemmhammer, Gewindeschneider) sowie ein Baustellenradio. Die Beute konnte noch nicht abschließend angegeben werden, der entstandene Schaden ist noch nicht beziffert. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können. Hinweise nimmt die Polizei Emsdetten unter 02572/9306-4415 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200
Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell