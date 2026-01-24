Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 23.01.2026 bis 24.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Friesoythe, Grüner Hof, überprüften Beamte der Polizei Friesoythe am Freitag, 23.01.2025, gegen 13:45 Uhr einen 41-jährigen Friesoyther und seinen PKW. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Saterland, OT Strücklingen - Einbruch in Spielhalle - Am Samstag, 24.01.2026, gegen 04:25 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt in eine Spielothek in der Bahnhofstraße in 26683 Saterland, OT Strücklingen. Dort brachen sie einen Spielautomaten auf. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter der Rufnummer 04491-9339-0 entgegen.

