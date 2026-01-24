Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 24.01.2026
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe, OT Altenoythe - Verkehrsunfall -
Am Samstag, 24.01.2026, gegen 12:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger aus Bösel mit seinem PKW die Straße Hoher Esch in Friesoythe, OT Altenoythe, in Richtung Altenoyther Straße. Im Kreuzungsbereich überfuhr der PKW alleinbeteiligt aufgrund von Glatteis mit nicht angepasster Geschwindigkeit einen Stromkasten. Aufgrund dessen war in Teilen der Ortschaft Altenoythe die Stromversorgung zeitweise unterbrochen. Die Fahrbahn musste wegen auslaufenden Betriebsstoffen und anschließenden Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Verletzt wurde niemand.
