Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 24.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe, OT Altenoythe - Verkehrsunfall -

Am Samstag, 24.01.2026, gegen 12:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger aus Bösel mit seinem PKW die Straße Hoher Esch in Friesoythe, OT Altenoythe, in Richtung Altenoyther Straße. Im Kreuzungsbereich überfuhr der PKW alleinbeteiligt aufgrund von Glatteis mit nicht angepasster Geschwindigkeit einen Stromkasten. Aufgrund dessen war in Teilen der Ortschaft Altenoythe die Stromversorgung zeitweise unterbrochen. Die Fahrbahn musste wegen auslaufenden Betriebsstoffen und anschließenden Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
PK Friesoythe
i.A. PHK'in Tesch, DSL'in
Telefon: 04491-9339-0
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

