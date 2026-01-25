Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 24.01.2026 bis 25.01.2026
Cloppenburg/Vechta (ots)
Es liegen derzeit keine aktuellen Meldungen vor.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
PK Friesoythe
i.A. PHK'in Tesch, DSL'in
Telefon: 04491-9339-0
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html
Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell