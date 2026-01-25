POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 24.01.2026 bis 25.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw Am Samstag, 24.01.2026, in der Zeit von 17.00 bis 19.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Windschutzscheibe eines geparkten Pkw VW Golf. Das Fahrzeug befand sich zur Tatzeit in Cloppenburg auf dem Parkplatz am Rathausweg. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 entgegen. Garrel - Trunkenheit im ...

