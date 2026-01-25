PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 24.01.2026 bis 25.01.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen derzeit keine aktuellen Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
PK Friesoythe
i.A. PHK'in Tesch, DSL'in
Telefon: 04491-9339-0
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:12

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Sachbeschädigung an Pkw Am Samstag, 24.01.2026, in der Zeit von 17.00 bis 19.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Windschutzscheibe eines geparkten Pkw VW Golf. Das Fahrzeug befand sich zur Tatzeit in Cloppenburg auf dem Parkplatz am Rathausweg. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600 entgegen. Garrel - Trunkenheit im ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 15:40

    POL-CLP: Einzelmeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 24.01.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe, OT Altenoythe - Verkehrsunfall - Am Samstag, 24.01.2026, gegen 12:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger aus Bösel mit seinem PKW die Straße Hoher Esch in Friesoythe, OT Altenoythe, in Richtung Altenoyther Straße. Im Kreuzungsbereich überfuhr der PKW alleinbeteiligt aufgrund von Glatteis mit nicht angepasster Geschwindigkeit einen ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 11:33

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg vom 23.01.2026 bis 24.01.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Friesoythe, Grüner Hof, überprüften Beamte der Polizei Friesoythe am Freitag, 23.01.2025, gegen 13:45 Uhr einen 41-jährigen Friesoyther und seinen PKW. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren