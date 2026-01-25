Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung An 25.01.2026, gegen 02:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Osnabrück mit seinem Pkw die Vördener Straße und wurde kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Am 24.01.26, gg. 23.50 Uhr, befuhr ein 19jähriger aus Lohne mit seinem Pkw die Straße Stoppelmarkt in Vechta. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf den 19jährigen wartet jetzt ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

