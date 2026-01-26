Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, 25. Januar 2026 gegen 04:28 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw den Prozessionsweg, als er durch Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg kontrolliert wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,49 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ...

