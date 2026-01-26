PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen keine aktuellen Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
  • 26.01.2026 – 11:03

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, 25. Januar 2026 gegen 04:28 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw den Prozessionsweg, als er durch Einsatzkräfte der Polizei Cloppenburg kontrolliert wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 2,49 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:18

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme- Fahren unter Betäubungsmittelbeeinflussung An 25.01.2026, gegen 02:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger aus Osnabrück mit seinem Pkw die Vördener Straße und wurde kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:15

    POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 24.01.2026 bis 25.01.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Es liegen derzeit keine aktuellen Meldungen vor. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta PK Friesoythe i.A. PHK'in Tesch, DSL'in Telefon: 04491-9339-0 E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop ...

    mehr
