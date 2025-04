POL-PB: Pedelecfahrer bei Unfall leicht verletzt

Paderborn (ots) - (cr) Unbekannte brachen am frühen Montagmorgen, 31. März, in ein Schnellrestaurant am Frankfurter Weg in Paderborn ein. Sie entwendeten Bargeld im fünfstelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit zwischen 01.33 Uhr und 07.55 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Aufbrechen einer Hintertür in das Gebäude und durchwühlten die Räumlichkeiten. Im Anschluss flohen sie in unbekannte ...

