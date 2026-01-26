Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Samstag, 24. Januar 2026 10:00 Uhr bis Sonntag, 25. Januar 2026 15:40 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses im Lattweg. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Steinfeld - Schornsteinbrand

Am Sonntag, 25. Januar 2026 gegen 10:40 Uhr kam es in der Diepholzer Straße zu einem Schornsteinbrand eines Einfamilienhauses. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Steinfeld gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Lohne - Küchenbrand

Am Sonntag, 25. Januar 2026 gegen 19:25 Uhr kam es in einer Küche einer Wohnung in der Taubenstraße zu einer Brandentwicklung. Der Brand konnte durch einen Bewohner eigenständig gelöscht werden, hierdurch erlitt dieser eine Rauchintoxikation und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 25. Januar 2026 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Pkw, BMW XDrive 420 in grau. Der Pkw war in der Pariser Straße entlang der Fahrbahn abgestellt worden. Es entstand ein Schaden von ca. 5.000,00 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

