Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten / Verursacher flüchtig

Am Montag, 26. Januar 2026 gegen 10:21 Uhr befuhren ein 80-jähriger Mann aus Dinklage und eine 35-jährige Frau aus Vechta mit ihren Pkw den Falkenweg in Richtung Kreisel. Hierbei kam ihnen ein 61-jähriger Mann aus Colnrade mit seinem Pkw entgegen. Der 61-Jährige geriet mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und touchierte hierbei zunächst den Pkw des 80-Jährigen und anschließend den Pkw der 35-Jährigen. Der 61-Jährige setzte seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Die Geschädigten konnten jedoch sein Kennzeichen ablesen, der Verursacher konnte an der Wohnanschrift angetroffen werden. Es entstand ein Schaden von 7.000,00 Euro.

Visbek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 26. Januar 2026 gegen 15:10 Uhr befuhr ein 22-jähriger Mann aus Großenkneten mit seinem Pkw die Straße Endel in Richtung Ahlhorn. Aufgrund winterglatter Fahrbahn kam er hierbei nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Schaden von 5.500,00 Euro.

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

